Не ги фрлајте стеблата од пиперки: Тие можат да се користат како вкусен зачин

0 SHARES Сподели Твитни

Нема никој што не ги сака пиперките, но никој не знае за што можат да се користат стеблата. Кога сечкате пиперки, прво фрлете ги стеблата. Тогаш правите голема грешка. Зошто? Наместо да ги фрлите, ставете ги во кеса и ставете ги во замрзнувач. Дури и кога ќе заврши нивната сезона, ќе уживате во нивниот вкус.

Стеблата ќе го збогатат вашиот оброк. Кога ќе дојде зимата, извадете ги стеблата од замрзнувачот и додадете ги во храната што ја подготвувате. Кога подготвувате јадење и ќе одлучите да го јадете, треба да ги отстраните стеблата. Не ги јадете! Нивната улога е само да го зачинат јадењето, а ќе биде многу повкусно, пробајте.

Пронајдете не на следниве мрежи: