Не е веќе само губење на меморијата: Овој неочекуван симптом најавува Алцхајмерова болест години порано

0 SHARES Сподели Твитни

Како што старееме, лекарите обично ги следат виталните знаци како што се крвниот притисок и нивото на холестерол за кардиоваскуларни проблеми. Но, може да биде потешко да се забележат нарушувања како Алцхајмеровата болест пред болеста веќе да почне да напредува. За среќа, тековните истражувања ѝ помагаат на медицинската заедница подобро да разбере како да ја препознае оваа болест навреме. А сега новите истражувања покажуваат дека вашиот нос може да помогне во предвидувањето на Алцхајмеровата болест години порано од кога било досега.

Промената во чувството за мирис може да биде еден од раните знаци на Алцхајмерова болест.

Најновите податоци доаѓаат од студија на научници од Германскиот центар за невродегенеративни болести (DZNE) и Универзитетот Лудвиг-Максимилијан во Минхен (LMU), која неодамна беше објавена во списанието Nature Communications.

Како беше спроведена студијата?

Истражувачите започнале со проучување на здрави глувци и глувци со Алцхајмерова болест, фокусирајќи се на locus coeruleus во мозочното стебло (дел од мозокот кој помага во регулирањето на посебен невротрансмитер низ целиот мозок) и неговата функција во однос на олфакторната сијалица, која е одговорна за сетилото за мирис.

Тимот забележал дека младите глувци со Алцхајмерова болест покажале рана дегенерација на виталните нервни влакна во locus coeruleus, долго пред да се појават амилоидни плаки во мозокот, кои обично го означуваат прогресијата на болеста. Ова е забележано преку снимање и тестови за мирис со употреба на храна и други олфакторни стимули.

Студијата потоа беше проширена на луѓе со анализа на мозочно ткиво од пациенти со Алцхајмерова болест. Истите знаци на дегенерација во олфакторните луковици беа забележани кај трупови, а истите промени беа забележани и кај ПЕТ скенирањата на живи пациенти, каде што беше забележано воспаление во истата област.

Што значи ова?

Дегенерацијата е предизвикана од имунолошки клетки познати како микроглија, кои почнуваат да функционираат неправилно и ги отстрануваат врските помеѓу locus coeruleus и олфакторниот болц.

– Locus coeruleus регулира различни физиолошки функции, вклучувајќи го церебралниот проток на крв, циклусите на спиење и будење и сензорната обработка, особено сетилото за мирис. Нашето истражување сугерира дека на почетокот на Алцхајмеровата болест има промени во нервните влакна што ги поврзуваат locus coeruleus и олфакторната сијалица. Овие промени ѝ сигнализираат на микроглијата дека засегнатите влакна се оштетени или непотребни, и тие ги разградуваат – вели Ларс Пејџер, еден од научниците вклучени во студијата.

Причина за дегенерација

Научниците веруваат дека промената е поврзана со движењето на масната киселина фосфатидилсерин од внатрешноста на мембраната на нервните влакна кон надворешноста.

– Присуството на фосфатидилсерин на надворешната страна од клеточната мембрана е познато како сигнал „изеди ме“ за микроглија. Во олфакторната сијалица, ова обично е поврзано со процес на синаптичко кастрење, кое ги отстранува непотребните или нефункционалните невронски врски. Претпоставуваме дека кај Алцхајмеровата болест ова поместување е предизвикано од хиперактивност на засегнатите неврони, кои покажуваат абнормално празнење на импулси – објаснува Пејџер.

Иако истражувањето не открива специфични причини за болеста, тоа помага да се поврзе теоријата дека промените во сетилото за мирис можат да бидат ран показател за когнитивен пад.

– Проблемите со сетилото за мирис кај Алцхајмеровата болест и сродните нервни оштетувања долго време се дискутираа, но причините беа нејасни. Нашите наоди укажуваат на имунолошки механизам и покажуваат дека овие настани се случуваат веќе во раните фази на болеста – вели Јоаким Хермс, водач на истражувачката група во DZNE и LMU.

Заклучок

Научници во Германија ги објавија резултатите од студијата која сугерира дека губењето на чувството за мирис може да биде ран знак на болести како што е Алцхајмеровата болест.

Со анализа на мозоците на глувци и пациенти, тимот открил дека дегенерацијата на нервните влакна во мозочното стебло кои го контролираат мирисот се јавува пред појавата на амилоидни плаки, кои обично ги означуваат средните и подоцнежните фази на болеста.

Овие откритија би можеле да им овозможат на лекарите порано да ги идентификуваат пациентите кои се изложени на ризик, што отвора врата за навремена примена на нови терапии, вклучувајќи антитела против протеинот амилоид-бета, и ги зголемува шансите за успешен третман.

– Нашите наоди можат да помогнат во раната идентификација на пациенти со ризик од Алцхајмерова болест, овозможувајќи им сеопфатно тестирање пред да се појават когнитивни проблеми. Ова би овозможило порана интервенција и зголемување на веројатноста за позитивен одговор на терапијата – додава Хермс.

The post Не е веќе само губење на меморијата: Овој неочекуван симптом најавува Алцхајмерова болест години порано appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: