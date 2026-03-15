Не е класична лепотица, но го има „она нешто“ што ве тера да воздивнувате: Само погледнете ја нејзината ФОТОГРАФИЈА

Ања Тејлор Џој се појави на еден настан во Лос Анџелес, а за таа пригода донесе нереална креација. Навистина, нејзиниот фустан беше љубов на прв поглед.

Ања Тејлор Џој се смета за актерка со специфична убавина . Таа не е типична убавица , на пример, како Марго Роби , туку дама со нежни движења и нежен поглед . Секогаш и каде и да се појави, таа го привлекува вниманието на јавноста, и потценување е да се каже дека секогаш, секогаш воодушевува со своите модни избори .

Сега таа присуствуваше на една вечерна забава во Лос Анџелес, а за таа пригода носеше винтиџ креација со цветни мотиви . Станува збор за нежна свилена фустанка која ја следи линијата на телото и ја истакнува витката фигура, а е украсена со отворен грб и многу тенки прерамки.

Може да се каже дека тие прерамки ја истакнуваа самата убавина на оваа шармантна русокоса, но и нејзината женственост. За да го комплетира стајлингот , таа додаде црна чантичка и високи потпетици, исто така во црна боја.

Што се однесува до фризурата , таа се одлучи за ниска пунџа што го истакнуваше нејзиното лице, а не треба да се изостави ни шминката, односно употребата на нежни, едвај забележливи пастелни тонови што го заокружуваа овој впечаток на нежна жена.

