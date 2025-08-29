НЕ Е ЛИМОН НИТУ ПОРТОКАЛ: Овие намирници се полни со ВИТАМИН Ц, најдобро е да ги јадете сирови, без термичка обработка

0 SHARES Сподели Твитни

Во 100 грама од пиперка има 190 милиграми витамин Ц, што е скоро четири пати повеќе отколку во портокалите.

Освен во цитрусните овошја, овој витамин се крие и во некои други намирници, и тоа во многу поголеми количини отколку што би очекувале.

Кељот е богат со витамини А и Ц, а кога станува збор за витаминот Ц, на само 67 грама кељ има дури 80.4 милиграми од овој витамин.

Само 100 грама брокула се доволни за во организмот да внесете околу 90 милиграми витамин Ц.

Во 100 грама карфиол, има 70 милиграми витамин Ц.

Витамин Ц има и во кивито.

