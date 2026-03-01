Не е само Хамнеи, еве кои други високи ирански функционери се убиени во вчерашните напади

Израелските одбранбени сили ги потврдија идентитетите на неколку членови на безбедносното раководство на Иран кои беа убиени од саботата наутро. Меѓу имињата беа високиот функционер за одбрана Али Шамкани и командантот на ИРГК, Мохамед Пакпур. Иранските медиуми соопштија дека зетот и снаата на Хамнеи исто така биле убиени.

ИДФ соопшти дека може да ја потврди смртта на следниве функционери во нападите: Али Шамкани, поранешен началник на морнарицата на ИРГК и началник на иранската армија, и врвен советник на врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи. Израел го нападна во војната минатиот јуни и првично веруваше дека го убиле.

Мохамед Пакпур, командант на ИРГК. ИДФ вели дека Пакпур го предводел „планот на Иран за уништување на Израел“ и дека тој бил одговорен за ракетни и беспилотни напади врз Израел, поддржувајќи ги прокси групите на Иран и „ефикасно командувал со насилното задушување на иранските демонстранти за време на внатрешните протести минатиот месец“.

Салах Асади, началник на разузнавањето во иранскиот воен штаб за вонредни состојби и виш разузнавачки офицер на Генералштабот на иранските вооружени сили. Израелските одбранбени сили велат дека тој бил вклучен и во „планот на Иран за уништување на Израел“.

Мохамед Ширази, началник на военото биро на Хамнеи од 1989 година. Израелските одбранбени сили велат дека тој бил одговорен за „врската помеѓу високите команданти на вооружените сили и лидерот и бил централна фигура во врвните редови на иранскиот терористички режим“.

Азиз Насирзаде, министер за одбрана на Иран и поранешен началник на иранските воздухопловни сили и заменик-началник на Генералштабот. Израелските одбранбени сили велат дека тој бил одговорен за „индустриите што произведуваат ракети со долг дострел и оружје префрлено на посредници на режимот, како и за организацијата SPND, која напредувала проекти во областа на нуклеарното, биолошкото и хемиското оружје“.

Хосејн Џабал-Амелијан, претседател на SPND. Израелските одбранбени сили велат дека тој бил одговорен за „развој на напредни технологии и оружје за режимот“ и напредни „проекти со години во областа на нуклеарното, биолошкото и хемиското оружје“.

Реза Мозафари-Нија, поранешен претседател на SPND. Израелските одбранбени сили велат дека тој „ги унапредил напорите за развој на нуклеарно оружје“.

Во Иран беше прогласена 40-дневна жалост по смртта на ајатолахот.