Не е сол: Мразот од скалите исчезнува за неколку секунди со евтина состојка што сите ја имаме дома

Зимата носи снежни радости, но и сериозен проблем – мраз. Замрзнатите скали и патеки претставуваат најголем ризик.

Заборавете на грубата сол! Постои евтина и ефикасна состојка која го топи мразот од скалите за секунди, без да го уништи бетонот и фугите.

Зошто да избегнувате сол?

Солта делува на асфалтот, но ги оштетува домашните површини. Бетонот почнува да пука по само една зима, а плочките можат да го издржат тоа – но нивното фугирање не. Солта продира во фугите, ги уништува, а штетата станува видлива по само неколку сезони.

Затоа ви е потребно решение кое делува, но не уништува.

Сè што ви треба е многу едноставно:-2 литри топла вода-1 лажица детергент за миење садови-околу 50 мл алкохол со 70%

Промешајте, прелијте ги замрзнатите скали – и гледајте како мразот исчезнува.

Прво, отстранете што е можно повеќе снег и мраз со шпатула или лопата, а потоа нанесете ја оваа смеса. Мразот се топи брзо, а нов мраз не се формира.

Ако ги немате сите состојки, дури и само детергент во вода или само алкохол со вода може да помогне – но комбинацијата најдобро функционира.

Солта е најчестиот избор, но на долг рок ги уништува површините. Оваа смеса е:

-безбедна-евтина-делува веднаш-ги штити бетонот и плочките

Само нанесете ја откако ќе го отстраните снегот и скалите се безбедни за неколку минути.

