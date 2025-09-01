Не е сè до удобниот кревет: Најдобрите места за СЕКС надвор од вашата спална соба!

0 SHARES Сподели Твитни

Заборавете го кревет и откријте нови, повозбудливи места за водење љубов.

Наместо да ги менувате позициите во удобноста на вашата спална соба, обидете се целосно да го игнорирате креветот и да пробате многу поинспиративен простор.

Сексот сигурно ќе ви биде позабавен ако направите исклучок и ризикувате да водите љубов на едно од овие 6 места:

1. Во бања

Ова не е само сценарио од филм! Сексот на машината за перење е многу забавен – особено кога центрифугата е вклучена. И влажниот секс во туш или во кадата може да биде навистина феноменален. Но, бидете внимателни: најчестите домашни несреќи се случуваат токму во тушот.

2. На маса

Бирото или масата за јадење може да се користи и за други задоволства, освен за јадење. Покрај забавата на масата, постојат и некои можни позиции кои не се лесни (или невозможни) за изведување во кревет.

3. Надвор

Ако сте некаде во ресторан или кафе во вечерните часови, може да биде многу возбудливо ако заедно отидете во тоалетот после неколку коктели. Можеби не е супер страствен настан, но забавата е загарантирана.

4. На прозорец

Тоа може да биде многу возбудливо. Особено затоа што таму (дури и зад завесата) секогаш постои одредена опасност дека некој ве гледа – и тоа е токму она што дава дополнително задоволство.

5. Во хотел

Нема подобро чувство од неколку часа поминати во прекрасна хотелска соба со шише шампањ! Може да биде како здив на свеж воздух за секоја врска. Тоа сигурно ќе биде искуство кое нема да го заборавите толку брзо.

6. Во автомобил

Возете до некој страничен пат што е попрскан со чакал. Сигурно ќе најдете некоја осамена шумичка. Додека врне надвор дожд и нема љубопитни очи, ги спуштате седиштата и бидете сигурни дека ќе ги замаглите прозорците на автомобилот.

Пронајдете не на следниве мрежи: