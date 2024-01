НЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА ГИ СНИМААТ КАМЕРИТЕ: Сестрите на младиот тенисер Каспер Руд се опуштиле малку повеќе (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Норвешкиот тенисер Каспер Руд беше насмеан за време на прес-конференцијата.

Но, причината не беше само победата над Хрватска во натпреварот од Купот на Јунајтед во Сиднеј. Додека Руд се бореше за поени за својот тим, неговата сопствена сестра Шарлот и братучетката сестра Џозефин го украдоа шоуто.

Тие двете поминувале низ тунелот кон теренот каде што играл нивниот брат. Не знаеле дека камерата го следи секој нивен чекор, па решиле да чекорат како да се на модна писта. Кога сфатиле што се случува, нивната реакција на срам станала незаборавна.

Casper Ruud’s sister & cousin gave their best runway walk at the United CupThey didn’t know they were on camera 😂 pic.twitter.com/vUx66g3HYU— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 1, 2024

“Тие обично не се премногу срамежливи пред камера. Сакаат да бидат на турнири и да се покажуваат, сакаат да седат во кутија. Тоа е нивната омилена работа. Сепак, не е типично за нив да ги прават овие работи. Мислам дека им беше малку непријатно… Ги видов. Беа црвени“, рекол Каспер коментирајќи го видеото.



Пронајдете не на следниве мрежи: