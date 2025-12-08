0 SHARES Сподели Твитни

Фран Гарсија од Реал Мадрид беше исклучен по два жолти картони за само една минута за време на натпреварот против Селта, оставајќи го неговиот тим со играч помалку додека се обидуваа да израмнат.

Вториот жолт картон, кој судијата Кинтеро Гонзалез му го покажа во 63-тата минута, предизвика бурна реакција од тренерот Чави Алонсо.

Фран, не ми го прави тоа – се слушна од техничката зона, додека стадионот реагираше со незадоволство, а соиграчите останаа во неверица поради брзоплетиот потег на левиот бек.

Првиот жолт картон, добиен во 62-та минута, беше тактички – Гарсија го фаулираше Кареира за да го спречи брзиот контранапад на Селта и да му дозволи на тимот да ја заобиколи топката. Сепак, само една минута подоцна следеше сосема непотребна и необјаснива грешка.

Во ситуација кога Реал Мадрид притискаше високо, Гарсија доцнеше до топката која веќе ја контролираше Сведберг, потоа ја крена раката и го удри противникот во лице. Судијата му покажа втор жолт картон, исклучувајќи го и оставајќи го Реал со десет играчи при резултат 1-0 против Селта.

На крајот, Селта победи со резултат од 2:0.

The post „Не ми го прави тоа“: Алонсо полуде поради потегот на играчот на Реал appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: