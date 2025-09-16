Не можете да го скриете тоа: Овие знаци ве откриваат дека штотуку сте имале секс

0 SHARES Сподели Твитни

Дури и доколку сакате тоа да го скриете или мислите дека никој нема да знае, постојат знаци кои говорат дека неодамна сте имале сексуален однос.

Сексот и оргазмот имаат директно влијание на вашиот изглед, расположение и психа. Кои знаци сведочат дека сте имале сексуален однос?

Вашата насмевка

Еден од најлесните знаци за откривање на неодамнешна сексуална активност. Доколку некој се смее без причина во текот на денот, може да претпоставите дека нешто добро се случило во неговиот/нејзиниот сексуален живот. Сериозно, никој не е толку среќен без некој вид среќен завршеток.

Добро расположение

Во случај да не сте знаеле, сексот го зголемува расположението. Според студија од Универзитет во Колорадо, колку повеќе сексуална активност, толку сте посреќни. Истражувачите прашале над 15 илјади луѓе и откриле дека оние кои имале секс 2-3 пати неделно 55 отсто се посреќни од оние кои поминуваат низ „сув“ период.

Неодолив шарм

Доколку жената ужива во честите сексуални односи, нејзиното тело ослободува феромони. Феромоните се хемикалии, невидливи со голо око кои се наоѓаат во кожата и косата и поттикнуваат сексуална привлечност која ја чувствуваме кон другите. Двете главни работи кои се случуваат во текот на сексот се напнатоста на мускулите и зголемениот проток на крв низ телото.

Сјајна кожа

Постои научна причина зошто имаме црвени образи после сексот или подобра циркулација на крвта. Според мислењето на експертите, сексот е добар за сите. Тој неодолив сјај на вашето лице всушност е резултат на зголемен проток на крвта. Исто така сексот може да помогне во борбата против воспаленијата во телото. Практично, тоа значи дека може да ви помогне да ги намалите акните, брчките и останатите работи кои се појавуваат на кожата.

Подобар сон

Жените кои доживуваат оргазам имаат зголемен хормон пролактин за 30 отсто. Но, што значи тоа? Пролактинот е хормон којшто помага во квалитетот на спиењето и одморот на нашето тело. Доколку уживате во сонот, тогаш тоа е најверојатно поради сексуалната активност.

