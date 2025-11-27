Не можете да спиете и чувствувате болка во градите? 5 знаци дека вашето тело е под хроничен стрес

0 SHARES Сподели Твитни

Д-р Одри Танг предупредува дека хроничниот стрес не само што влијае на расположението и однесувањето, туку може да го зголеми ризикот од бројни здравствени проблеми.

Одамна е познато дека стресот може да предизвика цела низа физички проблеми, од забрзано чукање на срцето до тешкотии при спиење.

Но, колку штетно всушност може да биде?

Експертите велат дека менталната немирност може да биде исто толку смртоносна како и физичките заболувања.

Според психологот д-р Одри Танг, продолжениот стрес може да предизвика ослободување на хормони кои значително го зголемуваат ризикот од срцев удар и зголемување на телесната тежина, што може да доведе до болести поврзани со дебелината.

Д-р Танг откри предупредувачки знаци дека вашето ниво на стрес е во полн ек и дека создавате услови за физички проблеми на долг рок.

Лиценцираната психолог д-р Одри Танг изјави дека стресот може драстично да влијае на нашето однесување, како и на нашето физичко здравје, особено ако е хроничен, т.е. ако трае барем неколку недели.

Д-р Танг рече:

„Психолозите бараат знаци дека стресот влијае на вашето секојдневно функционирање. На пример, ако не спиете, ако не јадете, ако сте раздразливи, ако не ги правите работите што ги сакате, ако сте опседнати со нешто.“

Знаци на хроничен стрес

Физички, најчестите знаци на хроничен стрес се болка во градите, главоболки и болки во мускулите.

Ова е затоа што стресот предизвикува прекумерно лачење на хормонот кортизол, кој се произведува во надбубрежните жлезди над бубрезите.

Регулира широк спектар на телесни процеси, вклучувајќи го крвниот притисок, метаболизмот, плодноста и циклусот на спиење и будење.

Освен кортизол, телото ослободува и наплив на адреналин, зголемувањето на двата хормона е резултат на реакцијата „бори се или бегај“, која се активира кога сме загрозени.

Заедно, овие хормони предизвикуваат стеснување на крвните садови, предизвикувајќи срцето да работи понапорно за да пумпа крв низ телото. Ова може да доведе до срцеви палпитации и болка во градите, како и до висок крвен притисок, болки во мускулите и главоболки.

– Ако стресот не престане, тогаш висок крвен притисок, срцев удар и сите овие физички проблеми се многу поверојатни – предупредува д-р Танг.

Националната здравствена служба (NHS) исто така наведува дека долготрајниот стрес може да го зголеми крвниот притисок, како и да предизвика главоболки, заматен вид и болка во градите.

Недостаток на сон

Друг знак за загрижувачки висок кортизол е тешкотијата при заспивање или честите будења во текот на ноќта.

Д-р Танг објаснува дека недостатокот на сон може да предизвика проблеми во секојдневното функционирање и да доведе до промени во однесувањето како што се раздразливост и невнимание.

Сепак, недостатокот на сон не само што влијае на расположението, туку на долг рок може да го наруши метаболизмот и дополнително да го зголеми ризикот од кардиоваскуларни заболувања, велат експертите.

Д-р Танг го опишува стресот како „маѓепсан круг“ бидејќи недостатокот на сон му отежнува на телото да ги регулира нивоата на кортизол, што го влошува проблемот.

Промена во апетитот

Друг знак на кој треба да се обрне внимание е драматична промена во апетитот.

„ Понекогаш стресот нè тера воопшто да не јадеме, а во други нè тера да се прејадуваме, а тоа се должи на ефектите на кортизолот врз нашите нормални процеси. “

Покрај тоа, стресот може да предизвика физичка напнатост како начин за заштита на телото од повреди и болка, според Американската психолошка асоцијација.

Ова придонесува за болка во мускулите, бидејќи ткивата постојано се истегнуваат.

Недостаток на либидо

Друг алармантен знак за високо ниво на стрес е значителното губење на либидото.

Може да го изгубите интересот за секс или да не можете да уживате во него. Ова е затоа што хроничниот стрес може да влијае на производството на тестостерон, што доведува до пад на сексуалниот нагон.

Иако не постојат специфични третмани за стрес, треба да се консултирате со вашиот матичен лекар ако стресот влијае на вашето физичко здравје.

Стресот не треба да се сфаќа лесно

Студија од 2021 година покажа дека психолошките проблеми можат да предизвикаат ненадејна срцева смрт, додека студија од 2015 година покажа дека хроничниот стрес и депресијата го зголемуваат ризикот од предвремена смрт за 50 проценти, напиша Дејли Меил.

