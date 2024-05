Не може да седи на седиште во авион, но не се откажува од летање: Девојката бара дебелите луѓе да добијат три седишта на летовите (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Џејлин Ченеј, најпозната по нејзиното име Тик Ток Јае Бае, предизвика многу контроверзии кога почна да ги промовира своите барања да обезбеди повеќе места за дебелите луѓе на летовите на комерцијалните авиокомпании.Таа бара сите авиокомпании да им дадат на луѓето со прекумерна тежина не само едно, туку две дополнителни места. Тоа, меѓу другото, го објаснила и со тоа што лично секогаш патува со боца со кислород и има потреба од дополнителен простор. Таа често зборува за тоа на мрежите и прави видеа, а најмногу покажува како се снаоѓа.

@jaebaeofficial These are some of the struggles that plus size travelers face. Travel is possible for everyBODY, but it definitely comes with challenges and should be more accessible!! What travel challenges have you faced? #plussizetravel #plussizetravelblogger #flyingwhilefat #travellingwhilefat #travelingwhilefat #traveltok #plussize #plussizeedition #fyp ♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

Сега, сепак, за прв пат по четири години летала без помош на кислород, кој и бил неопходен за нормално да дише во кабини каде што притисокот на воздухот не е ист како на земјата.На нејзиниот профил на Тик Ток, кој има повеќе од 135.000 следбеници, таа зборува за тоа како се плаши од она што може да и се случи како личност со плус големина на летот.

Што ако итно ми треба помош во авионот? Дали принудно би слетале поради мене? – се прашува таа и додава:

„Летањето е за секого, без разлика како изгледа“.Покажала и како изгледа целото нејзино патување кога ја возат со тркала до авионот, а потоа оди да седне на своето место и покажува како мора да бара продолжување на појасот што се врзува на летот.

@jaebaeofficial As a plus size traveler, I know firsthand how uncomfortable and unsafe it can be to squeeze into a tiny airplane seat. That’s why I believe that every plus size traveler should have access to a free second or even third seat on an airplane if needed. This isn’t about asking for special treatment or luxury accommodations. It’s simply about ensuring that all travelers have enough space to travel comfortably and safely, without fear of being discriminated against because of their size. I’m not alone in this opinion – many people agree that plane seats are too small even for the average person. By signing my petition and sharing it with your friends and family, you can help us work towards a more inclusive and accommodating air travel experience for everyone. Let’s stand together and make some real change in the industry. To sign the petition check out the link in my b!0. You can also find the petition at change.org/plussizetravel #plussizetravel #plussizetraveltok #travelingwhilefat #flyingwhilefat #fattravel #accessibilityforall #inclusivitymatters #bodyequalityintravel #inclusivetravel #fyp ♬ Beautiful – Soft boy

Таа бара вработените во авионите да бидат обучени да управуваат и да реагираат во чувствителни ситуации и да можат да им помогнат на дебелите луѓе, како и секој друг.Нејзината петиција досега ја потпишале 39.000 луѓе.

Не бараме посебен третман или луксузно место. Едноставно сакаме доволно простор за да можеме удобно да патуваме и да не мора постојано да се плашиме дека ќе бидеме дискриминирани поради нашата големина – вели оваа девојка.

