Не мора да биде црн и висок – што жените најпрво ги привлекува кај мажите?

0 SHARES Share Tweet

Луан Вард, која се занимава со врски и партнерства, на Facebook побара од жени кои не се во врска да откријат кои карактеристики им се важни кај мажите.

Во нејзината група на Facebook, She Said, He Said, започна дискусија со ова прашање, што ја доведе до заклучок дека физичкиот изглед на жените не игра голема улога кога размислуваат за потенцијален партнер.

„Дами, дали мажите се во право кога мислат дека потешко ќе најдат партнерка ако не се на врвот според изгледот и висината? Ако мажот не е висок, црн и убав, каква корист е да се биде смешен, искрен и џентлмен, ако не може да дојде ниту до состанок?“Беше нејзиното прашање, а ова се некои од одговорите.

„Хемијата е број еден, ако ја немаш, тоа е големо „не“… После тоа доаѓаат личноста, заедничките интереси…“

„Што го прави човекот привлечен? Old school вредности и почит “.

„Сакам некој што е искрен, кој е џентлмен … Тој мора да биде интересен, интелигентен и да знае како да ме насмее“.

„На крајот на денот, мене ме интересира да се грижи за мојот живот, за моето семејство, пријателите … Да се ​​однесува кон мене љубезно, внимателно, да се забавуваме кога сме заедно. Хемијата тука доаѓа природно “.

„За мене е важно да покаже интерес за мене, да ме праша за мојот живот, а не само да зборува за себе.“

„Сè се сведува на тоа дека прво треба да се прифатите самите себе. Ако сте сигурни и среќни, ќе ја привлечете вистинската личност за себе“.