„Не очекуваме ништо“: Украинците изразуваат скептицизам пред средбата Трамп-Путин

0 SHARES Сподели Твитни

Кога американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот руски колега Владимир Путин ќе се сретнат оваа недела во Алјаска за да преговараат за крај на војната во Украина, многумина очекуваат договор. Украинците не се меѓу нив.По повеќе од три години војна и мировни преговори што завршија пред воопшто да започнат добро, потоа занемарливи ултиматуми и илјадници смртни случаи, Украина се обидува да им се спротивстави на руските воени трупи.Оптимизмот дека ќе има напредок во разговорите во Алјаска, на 15 август, е многу слаб во Украина – барем засега.„Нема многу надеж за позитивен развој на настаните“, изјави еден човек во Киев за телевизијата „Курент тајм“.„Мислам дека ова е нова фаза во синџирот на рокови. Се плашам дека ситуацијата ќе се влече вака до крајот на мандатот на сегашниот американски претседател.“Пред состанокот, Вашингтон се чини дека почнал да ги подготвува Киев и Москва за големи компромиси со цел да се стави крај на војната, бидејќи американскиот потпретседател Џ.Д. Венс предупреди дека е можно двете страни да останат незадоволни од конечниот договор.Русија постојано ја отфрла идејата за средба со украинскиот претседател Володимир Зеленски, велејќи дека такво нешто би можело да се случи откако страните ќе бидат подготвени да потпишат мировен договор, а не договор за прекин на огнот.Но, тој момент се чини далеку, поради длабоките разлики во ставовите меѓу Русите и Украинците по многу аспекти, вклучувајќи ја територијата и безбедноста, и покрај трите рунди директни разговори во Турција од средината на мај.Путин го отфрли предлогот на Зеленски за средба лице в лице кога двете земји ја одржаа првата рунда преговори во Истанбул.Тој минатата недела изјави дека сè уште има исто убедување и дека нема ништо против средбата со Зеленски, но дека прво „мора да се создадат некои услови“ и дека тие во моментов се „многу далеку“.„Не очекувам ништо од состанокот. Очекувам само од украинската армија“, рече една жена во Киев.Разговорите доаѓаат во клучен момент, бидејќи Трамп се чини дека е многу лут на Путин. Рускиот претседател, од друга страна, се чини дека не е расположен да се откаже од своите првични цели.Трамп и Путин имаа шест телефонски разговори, додека висок американски функционер патуваше во Москва најмалку три пати.Одлуката да се сретне со Путин лице в лице – нешто што претходникот на Трамп, Џо Бајден, го одбиваше по секоја цена од почетокот на војната – го одразува верувањето на американскиот претседател дека неговиот однос со рускиот лидер ќе резултира со траен мировен договор.За Путин, средбата со Трамп – без присуство на Зеленски или кој било друг украински функционер – е мала победа и го одразува ставот на Путин дека Зеленски е нелегитимен лидер и дека договор за завршување на војната може да се постигне само со Соединетите Американски Држави.Патувањето во Соединетите Американски Држави претставува уште една победа за Путин, кого Меѓународниот кривичен суд го бара поради сомнение за сторени воени злосторства.Само земјите-членки на судот се обврзани да го спречат, додека администрацијата на Трамп има непријателски пристап кон Хашкиот трибунал.Сепак, една Украинка изјави за телевизијата „Курент тајм“ дека иако не очекува напредок како резултат на состанокот, можеби Трамп ќе може да го турка Путин на патот кон мирот.„Веќе не очекувам ништо“, рече таа. „Но, всушност се надевам на нешто, а и моите пријатели се надеваат, дека Трамп ќе направи нешто.“

Пронајдете не на следниве мрежи: