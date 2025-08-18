Не правете ја истата грешка: Еве што прават повеќето луѓе погрешно пред секс

0 SHARES Сподели Твитни

Многумина сè уште го сведуваат сексуалниот однос исклучиво на пенетрација, заборавајќи ја важноста на предиграта и поширокиот спектар на интимни активности. Сара Ричо, експерт за секс позитивност, објаснува како правилното разбирање на предиграта може значително да го подобри сексуалното искуствоСара Ричо (34), активистка за секс позитивност и професионален тестер на секс играчки, верува дека многу луѓе сè уште имаат тесна перцепција за сексот.

Како што изјави за „Њујорк пост“, повеќето луѓе сè уште го доживуваат сексот исклучиво преку пенетрација, што е само еден од многуте начини за изразување на сексуалноста.

Една од најчестите заблуди, според неа, се однесува на разбирањето на предиграта.

Многу возрасни не разбираат што всушност е предиграта. Тие веруваат дека предиграта се сведува на физички контакт со раце или усти пред „вистинскиот“ секс, но всушност е фундаментален дел од сексуалната игра – вели Сара.

Вистинската предигра, како што објаснува таа, треба да ги вклучува сите нефизички активности што предизвикуваат возбуда, пред да се случи физички контакт. Ова, вели таа, е „подготовка за игра“.

Според нејзината дефиниција, секоја активност што може да доведе до оргазам е клучен дел од сексуалното искуство, а не само предиграта.

Ако нешто води до оргазам, тоа е составен дел од играта, а не само воведот. Предиграта треба да биде суштински дел, поставувајќи ја основата за поцелосно сексуално искуство – додаде таа.

Оваа заблуда често води до тоа многумина, особено жените, да не бидат доволно подготвени за пенетрација.

Затоа често се случува жените да не се подготвени или да чувствуваат болка, бидејќи нивните тела не се доволно подготвени – објаснува таа.

Сара ги охрабрува луѓето да се ослободат од предрасудите и да зборуваат поотворено за сексот.

Би сакала како општество помалку да се срамиме да зборуваме за сексот. Повеќето од нас ќе го доживеат во одреден момент, не разбирам зошто тоа треба да биде табу тема – додаде таа во заклучокот.

