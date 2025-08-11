Не прекинува да гори паркот Јасен – другите пожари се под контрола, велат од ЦУК

На ден 10.08.2025 година, до 21:00 часот, на територијата на Р.С. Македонија има вкупно 17 пожари на отворен простор, од кои активни 1, под контрола 1, и изгаснати 15 пожари.

АКТИВНИ: 1

1. Општина Мак. Брод: Национален Парк Јасен (мешана шума)

ПОД КОНТРОЛА: 1

2. Општина Ресен: с. Долно Дупени (дабова шума и ниска вегетација)

ИЗГАСНАТИ: 15

1. Општина Струга 1: помеѓу с. Биџево и Ливада (стрниште)

2. Општина Струга 2: с. Белица (ниска вегетација)

3. Општина Гостивар: с. Балиндол (ниска вегетација и ѓубриште)

4. Општина Гевгелија: покрај патот Гевгелија–Богданци (ниска вегетација)

5. Општина Св. Николе: с. Ерџелија (ѓубре со слама)

6. Општина Крушево: во атарот на с. Бучин (депонија)

7. Општина Куманово: с. Рамановце (ниска вегетација и стрниште)

8. Општина Ранковце: во с. Ранковце (ниска вегетација и ситна шума)

9. Општина Врапчиште: с. Градец (ниска вегетација)

10. Општина Штип: во близина на населбата Сончев Град (нискостеблеста борова шума)

11. Општина Прилеп 1: во м.в. Поводеници – Прилеп (ниска вегетација)

12. Општина Прилеп 2: кај Старите гробишта – Прилеп (ниска вегетација)

13. Општина Сарај: помеѓу с. Копаница и Рашче (стрниште и ѓубре)

14. Општина Бутел: на патот за Љуботен (ниска вегетација и ѓубре)

15. Општина Гази Баба: во кругот на Железара (ниска вегетација