„Не сакав да платам рекет“ Бака Прасе откри зошто му бил запален автомобилот од 500.000 евра

На јутјуберот Богдан Илиќ, попознат како Бака Прасе, му беше запален луксузен барбус вреден 500.000 евра.

Тој сето тоа го снимил од прозорецот на својот стан, а заедно со снимката открил зошто му бил запален автомобилот.

– Го запалија Брабусот затоа што не сакав да платам за рекетот – напиша Бака Прасе и додаде емотикон плачејќи од смеа.

Тој доби неколку поддржувачки коментари во коментарите под објавата.

Инспекторите пристигнаа

Речиси десет инспектори пристигнаа во цивилна облека за да го извршат увидот на местото на злосторството.

Како што ни е кажано, автомобилот наскоро ќе биде отстранет од паркингот.

Полицијата го конфискувала скапоцениот Брабус и го испратила кај вештакот.

Имено, пред зори околу 3:30 часот наутро, автомобилот на Бака Прасе изгорел во елитниот дел од Белград каде што живее јутјуберот.

