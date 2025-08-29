Не сака да се бања и да ги мие забите: Најаљкавата жена на светот сака да смрди и не гледа ништо лошо во тоа (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Новинарката и инфлуенсерка Анабел Фенвик Елиот привлече внимание поради своите необични ставови за личната хигиена. Тој отворено признава дека не сака да се тушира, ретко користи дезодоранс и често заборава да ги мие забите.Нејзините искрени приказни на TikTok брзо станаа вирални, а изненадувачки голем број луѓе го поддржуваат нејзиниот неконвенционален пристап.Пред да стане мајка, Анабел почнала да ги споделува своите „неуредни“ навики на TikTok, а за само една недела собрала над половина милион прегледи. Била изненадена кога видела колку луѓе ја поддржуваат, па сфатила дека можеби не е толку чудна како што мислела. Живее сама, ретко излегува и затоа не гледа потреба од секојдневно туширање, став што не го променила ниту по раѓањето на своето дете.Туширањето ѝ е непријатно.Туширањето е ладно и непријатно за неа, особено во зима. Често носи иста удобна комбинација, обично хеланки и мека маица или пижами ако сака малку луксуз. Кога не се тушира ​​секој ден, не мора постојано да се пресоблекува, што ѝ одговара совршено.Таа не ја чешла косата често, но ја врзува во пунџа кога ќе се заплетка. Тој користи дезодоранс само кога излегува , а дома има шише освежувач на воздух за ретките прилики кога мора да потпише за пакет од поштарот.Анабел нè потсетува дека ние сме единствениот вид кој е толку опседнат со отстранувањето на природниот мирис на нашето тело. Ветеринарите дури советуваат да не се бањаат домашните миленици премногу често, бидејќи тоа ја нарушува природната рамнотежа на кожата. View this post on Instagram A post shared by Annabel Maud Fenwick Elliott (@annabelmaud)Пред само 200 години, капењето беше ретко, достапно претежно за богатите, а туширањето стана вообичаено дури во 19 век. Тој не тврди дека треба да живееме како средновековни селани, но верува дека денешната опсесија со хигиената е повеќе производ на маркетинг отколку реална потреба. Нашето здравје и подолг живот не се благодарение на сапуните и дезодорансите, туку на чистата вода и модерната медицина.Тој не ги мие забите често.Што се однесува до забите, Анабел признава дека не ги мие често и дека не е задоволна поради тоа. Не сака да ги мие забите веднаш по станувањето бидејќи храната потоа има лош вкус, а стоматологот ѝ рекол дека не е добро да ги мие забите веднаш по јадење бидејќи храната се размачкува. Додека се сети да ги измие, обично е време за следниот оброк, па затоа ги мие најмногу еднаш дневно. View this post on Instagram A post shared by Annabel Maud Fenwick Elliott (@annabelmaud)Важно ѝ е нејзиниот начин на живот да не им пречи на другите. Додека живеела во Лондон и работела во канцеларија, редовно се туширала, користела шминка и сув шампон. Кога сопругот е дома, ги мие забите двапати на ден и страда од вкусот на пастата. Но, штом си оди, сè се враќа како што било – четката за коса собира прашина, тушот останува неискористен, а машината за перење веројатно се прашува дали е лута на неа.Позитивните коментари на TikTok покажуваат дека таа не е единствената со вакви ставови. Многумина ја поддржуваат во коментарите, а таа нема намера да се откаже од овој начин на живот.

