Не се модерни ниту сини, ниту црни: Фармерките во оваа боја се најголемиот моден хит на есента!

Заборавете на класичните сини и црни фармерки. Оваа есен и зима, светот на модата го освојуваат сивите! Сивите фармерки станаа задолжително парче на сезоната, бидејќи комбинираат удобност, елеганција и разноврсност.
Неутралната сива нијанса совршено се вклопува во секој стил – од деловен до лежерен. Сивите фармерки лесно се комбинираат со црни, бели или беж тонови, но и со побогати бои, како што се темно зелена и бордо. Стилистите велат дека тие се основа на секој функционален гардеробер – едноставни, безвременски и носливи со години.
Ако барате фармерки кои изгледаат луксузно и се удобни за секој ден, сивите фармерки се вистинскиот избор.