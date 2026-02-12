Не си живеел ако немаш лузни: Анџелина испрати порака до сите жени за борбата што ѝ го спаси животот! (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Холивудската актерка Анџелина Џоли (50) отворено проговори зошто ги сака своите лузни по двојната мастектомија во 2013 година. Имено, таа проговори за своите лузни во ново интервју за францускиот „Френч Интер“.

– Па, отсекогаш сум била личност која повеќе се интересира за лузните и животот што луѓето го носат со себе. Не ме привлекува некоја совршена идеја за живот без лузни. Значи, не, мислам, гледате, ги гледам моите лузни како избор што го направив за да направам сè што можам за да останам тука што е можно подолго со моите деца. За мене, не, мислам дека ова е живот. И ако стигнете до крајот на вашиот живот, а не сте направиле грешки, не сте направиле неред, немате лузни, не сте живееле доволно исполнет живот – заклучи Анџелина Џоли.

Мајката на Анџелина Џоли, актерката Марселин Бертран, почина во 2007 година на 56-годишна возраст од рак. Во колумна во „Њујорк тајмс“ од мај 2013 година со наслов „Мојот медицински избор“, Анџелина напиша дека нејзините лекари ѝ рекле дека тестовите откриле „оштетен ген“, BRCA1, кој значително го зголемува ризикот од рак на дојка.

– Сакав да го напишам ова за да им покажам на другите жени дека одлуката за мастектомија не беше лесна. Но, тоа е одлука за која сум многу среќна што ја донесов. Моите шанси за развој на рак на дојка се намалија од 87 проценти на помалку од 5 проценти. Можам да им кажам на моите деца дека не треба да се плашат да не ме изгубат поради рак на дојка – изјави познатата актерка во 2013 година.

Во март 2015 година, Анџелина Џоли ги отстрани јајниците и јајцеводите како превентивна мерка за да го намали ризикот од рак на јајниците.

Во нејзиниот претстоен филм „Кутур“, чие дејство се одвива за време на Неделата на модата во Париз, Анџелина ја игра улогата на режисер кој се разведува и му е дијагностициран рак на дојка. Во филмот, тој зборува и англиски и француски, што може да се види на првите фотографии што беа објавени на почетокот на годината.

