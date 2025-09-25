Не случајно го имаат најубавиот училиштен двор – ООУ “Климент Охридски” Прилеп има своја еко патрола која грижливо го чува зеленилото (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

ООУ “Климент Охридски” Прилеп не е само образовен центар, туку и вистинска оаза на инспирација, каде што секој чекор е посветен на зачувување на околината и промоција на зелени вредности.Училиштето има своја еко патрола која грижливо го чува зеленилото и убавините во школскиот двор, а во тоа се повеќе од успешни – училиштето блеска од убавина, со уредено зеленило, украсни дрвца, цвеќе…Секоја чест дечки и продолжете така, бидете инспирација за сите ваши врсници и идни генерации.

