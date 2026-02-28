Не сте ни свесни дека имате богатство во куќата: Не фрлајте го талогот од кафе, нема да верувате за што ќе се користи

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќето од нас во Македонија веднаш го фрлаат талогот од утринското кафе во корпата за отпадоци, не знаејќи дека тоа е вистински еколошки ресурс. Освен што го користиме за ексфолијација, ѓубрење на растенијата или освежување на фрижидерот, еден од најпрактичните начини да го искористиме во текот на зимата е да ги посипеме замрзнатите улици, тротоари и скали.

Ова не е само случајност, туку е еколошки свесна практика која ги штити и граѓаните и животната средина.

Талогот од кафе може да биде одлична алтернатива на индустриската сол, која, иако е ефикасна, има агресивен ефект врз животната средина. Придобивките од седиментот вклучуваат:

Безбедно за растенијата: За разлика од солта, кафето не го оштетува зеленилото на тротоарот.

Ги заштитува обувките: Белите дамки од сол често ги уништуваат кожните чевли, додека остатоците не оставаат траги.

Бесплатно решение: Користете ресурс што веќе го имате во кујната, наместо да купувате хемикалии.

Ефект против лизгање: Грануларната структура на талогот создава триење на мразот, намалувајќи го ризикот од паѓање по скали, тераси и балкони.

Оваа практика веќе се вкорени во многу европски градови и е одлична за приватни дворови, влезови во згради и јавни површини.

Како да се подготви и зачува седиментот

За да биде седиментот ефикасен и да не се расипе при собирањето, важно е правилно да се подготви:

Собирање: Ставете ги остатоците од апаратот или апаратот за кафе во посебен сад.

Сушење: Распоредете го остатокот во тенок слој врз стар весник или хартиена крпа за да избегнете влага.

Локација: Оставете го на топло и проветрено место, на пример во близина на радијатор.

Складирање: Кога меленото месо е целосно суво на допир, чувајте го во тегла и користете го по потреба.

Користењето на талог од кафе не е само практично и бесплатно, туку и еколошки одговорно. Следниот пат кога ќе пиете кафе, запомнете дека неговите остатоци можат да ја направат вашата прошетка во зима побезбедна и за вас и за вашата околина.

