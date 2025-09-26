НЕ СТЕ СЛУШНАЛЕ ЗА „А“ ТОЧКАТА? Голема грешка! Благодарение на НЕА, кулминацијата трае и до 20 секунди подолго!

0 SHARES Сподели Твитни

Кога станува збор за врските, постојат многу начини на кои може да се доведете до кулминација.

Идеално е кога има силна хемија помеѓу партнерите и кога тие добро се „сложуваат“ во кревет, но секогаш е добро да експериментирате и да ги „зачините“ работите во спалната соба.

Ние веруваме дека сите сте чуле за Г-точката, која ветува моќни оргазми, но, всушност, не е единствената точка што може да обезбеди „огномет“ во кревет и долги климаксови.

Имено, Ивон Фулбрајт, автор на книгата „Водич за подобар секс и неверојатно водење љубов“, тврди дека постои уште една точка што може да обезбеди неверојатен оргазам што трае многу подолго од вагиналниот, а се наоѓа длабоко во вагината, односно помеѓу грлото на матката и мочниот меур.

Многу за жените кои имаат повремени или трајни проблеми со сувост на вагината“, вели сексуалната советничка Ада Кадел. Како што понатаму објасни, најлесниот начин да ја пронајдете оваа точка е прво да ја лоцирате Г-точката, а потоа да го поместите прстот малку подлабоко.

Таа истакнува дека предноста на А-точката е што со нејзино стимулирање, оргазмот трае 20 секунди подолго од вообичаеното и додава дека е тешко да се лоцира оваа точка во првите неколку обиди, па затоа ве советува да бидете трпеливи.

Некои тврдат дека приказната за А-точката е измислена, а мислењата се поделени во повеќето случаи. Гинекологот др. Мери Џејн Минкин вели дека нема анатомски докази за постоење на А-точка. Иако некои делови од вагината се почувствителни од другите, не е можно да се дефинира одредена точка што би довела до повеќе оргазми, заклучила таа на крајот.

Дали мислите дека постои А-точка? Фрлете се на „истражување“ и пишете ни во коментарите.

