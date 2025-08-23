„НЕ СУМ ГЕЈ, истополовите парови не треба да посвојуваат деца“, СТЕФАНО ГАБАНА го скандализираше светот: беше со Доменико Долче 19 години, сакаше да се ожени со ЛУКА, па ОВОЈ БИЗНИСМЕН го шармираше

0 SHARES Сподели Твитни

Стефано Габана и Доменико Долче беа во врска 19 години, па ја продолжија својата професионална соработка

По раскинувањето, Габана влезе во врска со фризер, а потоа и со бизнисмен

Познатиот италијански дизајнер Стефано Габана (62) го поминува ова лето на Ибица, каде што е во друштво на своите помлади пријатели. А кога се одмара, тоа сигурно е на јахта, каде што во претходните години беше фотографиран во друштво на својата партнерка.Стефано Габана е роден вонбрачно, како син на чистачка и богат Италијанец кој го признал како свој син и му обезбедил луксузно детство, но не и татковска љубов. Легендарниот дизајнер првично имал желба да започне врска со жена, но ја прифатил својата сексуалност и се свртел кон истиот пол.19 години љубов: Стефано Габана и Доменико ДолчеТој го запознал Доменико Долче во 1980 година, кога работеле како асистенти во студио во Милано. Тие биле и фриленсери, а во 1982 година започнале професионална соработка. Успехот не дошол преку ноќ, тие работеле исклучително напорно за да не го привлечат вниманието кон својот бренд и своите креации.Тие ги покажуваа своите модели каде и да можеа, не чекаа другите да ги поканат за да организираат модни ревии, туку покажаа огромна иницијатива за да добијат покана за Миланската недела на модата во 1984 година, и тогаш започна нивниот меѓународен успех.Познатото модно дуо Стефано Габан и Доменико Долче објавија во февруари 2005 година дека раскинале, но дека ќе продолжат како професионални партнери, ќе одат на одмори заедно… и рекоа дека ги обединува голема љубов, пишува thebillionaireblackbook.com.По раскинувањето, тие почнаа да живеат во одделни станови во истата зграда во Милано .Сите овие години се шпекулираше дека поранешните љубовници биле во лоши односи, но брендот преживеал. А колку се поврзани еден со друг покажува фактот што дури и денес некои луѓе мислат дека двајцата се во врска.Веридба со фризерот ЛукаКратко по раскинувањето со Доменико, Стефано Габан започна врска со својот поранешен фризер и модел Лука Сантонастас, со кого беа на одмор во Шпанија во 2018 и 2019 година. Тие беа снимени како разменуваат нежности на скапа јахта.„Не сакам да ме нарекуваат геј. Јас сум едноставно маж, точка. Зборот геј го измислија оние кои треба да ги етикетираат луѓето, а јас не сакам да бидам дефиниран според мојата сексуална ориентација “, изјави Габана за италијанскиот „Кориере дела сера“.Дизајнерот не ја крие својата ориентација, но е уморен од тоа што тој предмет се става во преден план. „Мислев дека како позната личност, ќе помогнам во прифаќањето на нова култура, култура која не се базира на правата на хомосексуалноста, туку на човековите права. Прво на сите, ние сме луѓе, а дури потоа хетеросексуалци, хомосексуалци или бисексуалци“, нагласи тој.Тој имал 56, а Лука 25 години кога ја започнале својата врска, која не била крунисана со бракВрска со италијански бизнисменВо јуни оваа година, Габана беше виден со својата нова партнерка Франческа Брочи, бизнисмен од Сицилија која е вклучена во луксузната хотелска индустрија. Тие уживаа на јахта во Сардинија и се верува дека се во врска неколку месеци.„Не ги поддржуваме гејовите кои посвојуваат деца“, скандалозните изјави на Доменико Долче и Стефано ГабанаСтефано Габана и Доменико Долче ја пронајдоа главната инспирација за своите колекции на Сицилија, во убавината на Медитеранот и во италијанското кино. Но, покрај нивниот имагинативен дизајн, тие се познати и по своите контроверзни коментари и потези.Некои од нивните кампањи беа оценети како расистички, како онаа во која модел јаде типична италијанска храна со стапчиња за јадење, а се појавија и нивните пораки во кои ги нарекуваат Кинезите „глупави“.Се памети и како велеа дека „Селена Гомез е грда“, венчаницата од Диор што ја носеше блогерката Кјара Ферањи беше „евтина облека“, а критичарите на нивните колекции – „кретени“.„Ние се спротивставуваме на тоа хомосексуалците да посвојуваат деца. Единственото семејство е традиционалното“, изјавија тие на 16 март 2015 година за италијанското списание „Панорама“, критикувајќи го ин витро оплодувањето и сурогат мајчинството.„Без хемиско потомство и изнајмена матка: животот има природен тек, има работи што не треба да се менуваат“, рекоа тие и предизвикаа јавен гнев, па на мрежите беше започната кампања со хаштагот #boycottDolceGabana.Многу познати имиња се спротивставија на тоа – Викторија Бекам, Рики Мартин, Кортни Лав, Елтон Џон, па дури и Мадона, која е нивна пријателка и денес е во добри односи со нив.Долче подоцна за Си-Ен-Ен изјави: „Да, не гледам ништо лошо, бидејќи убавината на светот е слободата… Ги сакаме хомосексуалните парови. Ние сме хомосексуалци. Ги сакаме хомосексуалните парови. Ни се допаѓа кога хомосексуалците посвојуваат деца, сакаме сè. Тоа е само израз на мојот личен став“, пишува thebillionaireblackbook.com.

Пронајдете не на следниве мрежи: