Не треба да ги чувате овие две растенија дома, можат да бидат опасни по вашето здравје

Иако се чест избор за уредување на домот поради нивниот изглед и лесното одржување, некои собни растенија можат да бидат токсични. Меѓу нив, се издвојуваат дифенбахија и филодендрон, бидејќи содржат супстанции кои се опасни кога се допираат или консумираат.Дифузната дифенбахија, позната и како „јазик на свекрвата“, има листови во нијанси на зелена, бела и жолта боја и може да порасне од 30 до 40 сантиметри во висина, во зависност од видот. Ретко цвета во затворен простор, но нејзиниот сок може да предизвика иритација на кожата.Филодендронот, иако е од различен род, често се нарекува и „јазик на свекрва“. Неговите листови имаат различни форми – од лобусни до ланцетни, а некои видови ползат со помош на воздушни корени.Заедничка карактеристика на обете растенија е присуството на калциум оксалат, кој формира микроскопски иглести структури (рафиди) како природна одбрана од животни. Овие рафиди можат да предизвикаат микротраума, болка и оток ако растението се џвака или ако дојде во контакт со кожата или очите.Кај Дифенбахија, сите делови од растението содржат рафиди, кои, покрај протеолитичките ензими, го зголемуваат отокот и можат да го отежнат дишењето. Во случајот со филодендронот, оксалатите се најизразени во листовите, додека јадливите плодови на некои видови можат да бидат отровни додека не созреат.Примери за симптоми вклучуваат силна болка во устата, оток, прекумерна саливација, тешкотии при голтање, па дури и губење на гласот. Контактот со кожата може да предизвика осип, црвенило, оток или дерматитис, додека контактот со очите може да предизвика иритација, оштетување на рожницата, па дури и трајно губење на видот (во ретки случаи).

