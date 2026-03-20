Не ја игнорирајте оваа болка: Може да биде прв знак за срцев удар – веднаш побарајте помош

Ако сте забележале дека нозете ве болат кога одите, чувствувате студ, ви е бледо или имате сјајна кожа, тоа можеби не е само замор, туку знак дека крвта не циркулира правилно.

Ваквите промени може да укажуваат на периферна артериска болест (ПАБ), состојба во која артериите се стеснуваат од масни наслаги, што го отежнува достигнувањето на крвта до нозете.

Овој проблем не ги засега само нозете, туку често е поврзан и со срцеви заболувања.

Експертите предупредуваат дека болката што исчезнува по одмор, слабиот пулс во стапалата, раните што бавно заздравуваат или студената кожа можат да бидат рани индикатори за посериозни кардиоваскуларни проблеми.

Луѓето кои чувствуваат грчеви при одење и често мораат да застанат имаат поголем ризик од срцев удар и мозочен удар.

Доколку ги забележите овие симптоми, најдобро е да се консултирате со лекар. Преглед на крвните садови и едноставен тест за проток на крв можат навреме да го откријат проблемот.

Промените во животниот стил, како што се престанок со пушење, повеќе вежбање и здрава исхрана, заедно со соодветна терапија, можат значително да го намалат ризикот.

