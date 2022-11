Никаква човечност: Работев во една компанија 18 години, а за 2 недели ми најдоа замена и ми рекоа да си одам

0 SHARES Сподели Твитни

Извесен Џони Ирвин поради ненадејна болест за која неговите лекари му дале шест месеци живот, останал во шок кога на своите соработници им кажал дека има р ак во терминална фаза, па заради тоа добил отказ.

Џони работел како водител 18 години. Тој опиша како ги примил лошите вести од докторите во тежок период од неговиот живот.

Тој рекол дека продукцијата „Фриформ“, каде што работел, му платила за остатокот од сезоната и не му го продолжила договорот, нарекувајќи го неговиот потег „низок“.

На водителот му било дијагностициран р ак во 2020 година, но до неодамна ја објавил својата дијагноза.

„Можав да работам на „Escape to the Country“ и да патувам неколку дена.

Откако ќе ја прегледаат секоја куќа, домаќинот бара од купувачите да ја погодат бараната цена на продавачот пред да ја откријат водителите.

Епизодите, исто така, содржат информации за презентираните окрузи, градови и села, на пример, локалната индустрија и историја. Во секоја епизода, купувачите преземаат активност во локалната област, често прилагодена на нивните интереси, како што се печење, градинарство или едрење.

Презентерот исто така доживува активност, која често се поврзува со областа за која станува збор, како што е правењето сирење.

На крајот од секоја епизода, купувачите се прашуваат дали ќе дадат понуда за една од куќите, со ажурирања понекогаш достапни на крајот од епизодата.

Да се вратам на приказната, кога ми рекоа дека не можам да ја водам оваа емисија, ми се скрши срцето.

„Тоа што повеќе немам свое шоу влијаеше на моето ментално здравје. Сега сум семеен човек, но сакам да бидам водител, да патувам и да заработувам пари за моето семејство.

Тие не размислуваа за мене“, изјави Џони, додавајќи дека брзо му нашле замена.

„После две недели, нова личност го презеде шоуто. Мислам дека заслужив малку повеќе почит по 18 години.

Компаниите „Фриформ“ и „Канал 4“, каде што се емитувала емисијата, рекле дека „не останал камен на вртење“ за да се најде начин како тој да остане, но не можеле да добијат осигурување до кога ќе може тој да работи.

„Иако не можевме да продолжиме со снимањето со него во странство, пресреќни сме што тој успеа да остане дел од нашиот тим во Обединетото Кралство.

Се разбира, разбираме колку тоа мора да биде фрустрирачко за него во овој неверојатно тежок момент“, напишаа тие во огласот.

Ирвин е оженет и има синови, близнаци и уште еден наследник. Ирвин е водител на „A Place in the Sun“ од 2004 година и се појавува во емисијата „Escape to the Country“ на „BBC One“ од 2010 година.

