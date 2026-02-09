Никогаш не ги оставајте овие работи во автомобилот додека е многу ладно и врне снег надвор: Штетата може да биде сериозна

0 SHARES Сподели Твитни

Зимските ниски температури можат да предизвикаат ист број проблеми како и летните горештини, само за кои помалку се зборува. Кога температурите паѓаат под нулата, особено ноќе, автомобилот станува лошо место за многу предмети што вообичаено ги оставаме внатре без размислување. Последиците можат да бидат скапи, но и опасни за безбедноста.

Мобилните телефони се први на листата на проблеми

Производителите јасно предупредуваат да не се чуваат на температури под нулата, бидејќи студот сериозно го нарушува работењето на литиум-јонските батерии. Телефон оставен во автомобил може да изгледа добро, но батеријата трајно го губи капацитетот.

Очилата исто така страдаат

Екстремниот студ може да ги деформира рамките, а во некои случаи да предизвика пукање на стаклото, особено кај поевтините материјали. Истото важи и за електронските уреди како што се лаптопите и таблетите, каде студот влијае на батериите, како и на самите компоненти.

Особено ризични се аеросолните лименки, како што се дезодорансите или спрејовите. Ниските температури го дестабилизираат притисокот во лименката, што може да доведе до пукање или дури и експлозија. Истото важи и за пијалоците. Водата, сокот или пивото оставени во автомобилот често замрзнуваат, се шират и создаваат целосен хаос во возилото.

Храната не е исклучок.

Јајцата можат да замрзнат и да попукаат во лушпата, а конзервираната храна и пијалоците можат да се деформираат поради ширењето на содржината. Дури и ако подоцна се одмрзнат, безбедноста на таквите производи повеќе не е загарантирана.

Музичките инструменти, особено дрвените, исто така страдаат во зима

Студениот воздух може да ја наруши нивната структура, а во екстремни случаи, да предизвика пукање. Ова е честа и скапа грешка за луѓето кои носат инструменти во своите куфери.

Посебно внимание треба да се посвети на лековите

Ниските температури можат да ја намалат нивната ефикасност, а во случајот со инсулинот, ова може да биде директно опасно за здравјето. Лековите секогаш треба да се земаат со вас во зимските денови, а не да се оставаат во возилото. Друга работа што предизвикува проблеми во зима е возењето со речиси празен резервоар. При големи минуси, постои ризик од замрзнување на цевките за гориво, па затоа се препорачува резервоарот секогаш да биде барем до половина полн во текот на зимата.

Клучевите никогаш не треба да се оставаат во автомобилот, дури ни кога само сакате да го загреете моторот за кратко време. Во зима, има помалку минувачи, а автомобил со клучевите во бравата за палење е лесна цел за кражба, дури и пред куќата.

Зимата не простува небрежност. Она што може да биде безопасно во лето, лесно може да се претвори во сериозна штета во зима.

Конечно, истото правило важи и за парите, документите, чантите и картичките. Снегот и празните улици не значат безбедност. Напротив, ова се идеални услови за крадците кои имаат повеќе време и помалку сведоци.

