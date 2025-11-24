Никогаш не го полнете телефонот до 100%: Ова е идеалниот опсег за вашата батерија да трае со години

0 SHARES Сподели Твитни

Полнењето на телефонот до 100% може да изгледа како најдобра практика, но експертите предупредуваат дека тоа го скратува животниот век на батеријата.

Имено, кога батеријата ќе достигне полн капацитет, таа е изложена на повисок напон, што може да ги забрза хемиските промени во ќелиите и да го намали нејзиниот капацитет со текот на времето.

За подолг век на траење на батеријата, експертите препорачуваат полнење до 80%, додека идеалниот опсег е помеѓу 20% и 80%. Полнењето до 100% треба да биде исклучок, освен кога е потребно, како што се долгите патувања. Исто така, избегнувајте празнење на батеријата до 0%, бидејќи тоа може дополнително да ги оптовари ќелиите.

Внимавајте на температурата

Температурата е уште еден важен фактор, високите и ниските температури можат да го забрзаат оштетувањето на батеријата, па затоа е важно да избегнувате полнење на телефонот во топли услови, особено во случаи кога се задржува топлина. Брзото полнење, иако практично, може да генерира дополнителна топлина и побрзо да ја испразни батеријата.

Најдобрата практика е да користите стандарден полнач и да ги активирате опциите „оптимизирано полнење“ доколку се достапни. Со тоа, можете значително да го продолжите животниот век на батеријата на вашиот телефон.

