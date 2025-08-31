Никогаш не пијте вода пред спиење! Сериозна закана по здравјето – Стигна предупредување!

0 SHARES Сподели Твитни

Пиењето вода пред спиење може да доведе до бројни здравствени проблеми, вклучително и слабеење на имунолошкиот систем.

Некои луѓе се убедени дека пиењето вода пред спиење гарантира дека ќе останеме дехидрирани во текот на ноќта.

Сепак, експертот за спиење Ешли Хејнсворт предупредува дека пиењето вода пред спиење може да предизвика голем број здравствени проблеми, пишува порталот N1 Zagreb.

Тој објасни дека е поважно да останете хидрирани во текот на денот, пиењето вода пред спиење може да ви го наруши сонот и да го ослаби вашиот имунолошки систем. „Хидрацијата во текот на денот е од клучно значење за да му дадете на вашето тело доволно време да процесира течности и да ја намали веројатноста за нарушувања во текот на ноќта“, рече тој. Пиењето вода пред спиење, особено големи количини, ќе ги стимулира бубрезите да произведуваат урина, што ќе ве разбуди среде ноќ, што ќе го наруши вашиот циклус на спиење. Длабокиот сон е неопходен за оптимално физичко и ментално здравје.

„Континуирано нарушување на циклусот на спиење, особено поради честите патувања во тоалет, а не само нарушување – ова сериозно го загрозува вашето здравје“, додаде Хејнсворт.

Количината на течност треба да се намали околу два часа пред спиење. Исто така, добро е да избегнувате алкохол и пијалоци кои содржат кофеин пред спиење, бидејќи вистинските чаеви и некои газирани пијалоци исто така содржат кафе. „Овие пијалоци делуваат како диуретици, што значи дека го зголемуваат производството на урина“, објасни Хеинсворт. Експертот нагласи дека најважно е да се воспостави конзистентна рутина при пиење вода, која го оптимизира сонот. „Клучот е да создадете рутина за хидратација која е во синхронизација со ритамот на вашето тело. Вака реагирате на жедта, особено во текот на денот. Ова го изедначува внесот, а во исто време ја намалува потрошувачката на вода пред спиење“, рече тој.

Пронајдете не на следниве мрежи: