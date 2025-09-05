,,Никогаш повеќе не ми се јави!” – Јелена Карлеуша раскина со кошаркарот! Еве што ѝ напишал во последната порака (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Јелена Карлеуша стави крај на врската со кошаркарот Никола Јовановиќ, кој е 16 години помлад од неа, со кого медиумите ја поврзуваат со месеци.Јелена на социјалната мрежа откри дека на листата на нејзините разочарувања е и младиот кошаркар Никола Јовановиќ. „Се сеќавате на онаа приказна од минатото лето дека сум во врска со тој кошаркар. Кога јавно кажав во една реченица дека поминуваме време заедно, човекот ми напиша дека „не сака целата омраза да премине од мене на него“ и никогаш повеќе не ме контактираше. Ниту јас. Ниту некој друг од мојата долга листа на разочарувања“, беше искрена Јелена.Да потсетиме, по шпекулациите, Јелена призна дека е во врска со млад кошаркар.– Никола Јовановиќ не сака да биде дел од јавниот етер и доживува голем стрес секој пат кога ќе се спомене неговото име. Тој е одличен човек во секој поглед, но јас би ја почитувал неговата одлука да остане подалеку од рефлекторите. Тој е прекрасен човек и поминувам убави времиња со него. Тој е висок над два метра, два и пол. Тоа е аватар, огромен е – рече ЈК во подкаст кај Боки 13 во Скопје.Кој е Никола Јовановиќ?Тој е српски кошаркар кој игра на позициите крилен центар и центар. Роден е на 6 јануари 1994 година во Белград, во Врачар.Јовановиќ помина низ јуниорските селекции на Црвена звезда, а помина една година во Партизан пред да замине на подготовки во САД во 2012 година.Прво поминал една година во средното училиште „Арлингтон Кантри Деј“, а потоа отишол на познатиот Универзитет во Јужна Калифорнија каде што играл за „Тројанците“ три години. По третата година, аплицирал на НБА драфтот, каде што не поминал, па својата шанса во НБА ја побарал преку летната лига, каде што прво играл за Детроит, а потоа за Лос Анџелес Лејкерс.

