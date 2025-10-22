Никогаш порано не сте пробале ваква проја: Една состојка ја прави посебно сочна

0 SHARES Сподели Твитни

Брза подготовка, богат вкус – рецепт што ќе ја замени вашата класична проја

Никогаш порано не сте направиле ваква проја – сочна и обилна, со благ вкус на вино и ореви. Идеална е за појадок или ужина, а подготовката трае околу 45 минути.

Кората е малку крцкава, средината е богата, а тајната состојка – виното – ѝ дава посебна арома и сочност.

Зошто оваа проја е посебна

Пројата е едно од омилените пецива, а оваа верзија со мелени ореви и вино е особено сочна и обилна, со препознатлив вкус што ја разликува од класичните варијанти.

Состојки:

2 чаши бело брашно2 чаши пченкарно брашно2 чаши мелени ореви1 кесичка прашок за пециво1 чаша вино2 чаши кисела вода½ чаша масло

Подготовка:

Во сад измешајте го белото и пченкарното брашно со мелените ореви, а потоа додадете го прашокот за пециво.

Постепено додадете ја минералната вода и виното, мешајќи за да ги разбиете евентуалните грутки. На крај, додадете го маслото и добро измешајте.

Истурете ја смесата во плех обложен со хартија за печење.

Печете во рерна на 180°C околу 45 минути, додека не добие златно-кафеава боја.

Практични совети:

Кората треба да биде малку крцкава, а средината сочна – покријте го плехот со фолија последните 10 минути ако сакате помека текстура.

Сервирајте со јогурт, мед или сирење – тоа дополнително го подобрува вкусот на виното и оревите.

Се чува до 2 дена, вкусот и текстурата остануваат стабилни дури и по ладење.

Пробајте ја оваа верзија на проје и користете ја тајната состојка за совршена сочност и вкус – едноставно, брзо и вкусно.

Пронајдете не на следниве мрежи: