Никола Саркози се збогуваше со семејството пред да влезе во затвор, снимен е и бакнеж со сопругата

Непосредно пред поранешниот француски претседател Никола Саркози да влезе во затвор за да ја отслужи својата петгодишна казна, фотографите на Ројтерс го забележаа емотивниот момент меѓу него и неговата сопруга Карла Бруни-Саркози.Саркози ги искористи последните моменти од слободата за да се збогува со своите најблиски, а беше снимен и бакнеж меѓу него и неговата сопруга.Тој беше прогласен за виновен минатиот месец за нелегално финансирање на неговата претседателска кампања во 2007 година со средства од Либија.Стотици поддржувачи скандираа „Никола, Никола“ и ја пееја француската химна додека тој утрово го напушташе својот дом и влегуваше во автомобилот што ќе го однесе во затвор.⭕️ DIRECTO | Nicolas Sarkozy, presidente de la V República francesa, ingresa en prisiónhttps://t.co/KONEbvPF9G— El Debate (@eldebate_com) October 21, 2025Синовите и ќерката на Саркози, Жан, Пјер, Луј и Џулија, и неговите внуци се појавија на митингот.Додека се подготвуваше да почне да ја отслужува затворската казна, тој објави порака на социјалните мрежи во која ги повтори своите тврдења дека е „невин човек“ и рече дека чувствува „длабока тага за Франција“.Во својата изјава, Саркози рече: „Додека се подготвувам да ги преминам ѕидовите на затворот Ла Санте, моите мисли се со францускиот народ од сите сфери на животот и мислењата“.Nicolas Sarkozy vers la prison de la Santé pic.twitter.com/n8WWpCyseO— 𝒮𝒶𝓇𝒶𝒽 𝕏 (@SarahHRakM4) October 21, 2025



