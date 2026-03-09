Никола Јокиќ откри што било првото нешто што го купил кога добил пари од НБА: „Не беше куќа, ниту стан…“

0 SHARES Сподели Твитни

За прв пат откако беше на големата сцена и откако успеа да стигне до највисоките нивоа во НБА, најдобриот кошаркар на денешницата, Никола Јокиќ, реши подетално да зборува за деталите од својот личен живот во подкастот „X&O’s Chat“ со познатиот коментатор Един Авдиќ.

Многумина го сметаат Никола Јокиќ за повлечен човек од народот, а во разговорот со Авдиќ, тој откри и што било првото нешто што решил да го купи кога добил посериозен договор во НБА лигата.

Имено, тоа беше познатиот коњ што сè уште го гледаме на коњски трки денес, Дримчер. И после тоа тој само купи стан, куќа и сè друго…

– Мојот живот го промени првиот договор, каде што за прв пат почувствував малку пари. Прво го купив коњот, Dreamcatcher, а потоа ја отплатив Тојотата што ја имав во Мега. Подоцна купив стан, куќа, но Dream Catcher беше првото нешто што го купив, сè уште е во шталата – рече Јокиќ во подкастот „X&O’s Chat“.

