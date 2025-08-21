Николовски повторно во Будимпешта

0 SHARES Сподели Твитни

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски во рамки на посетата на Унгарија, денеска имаше средба со унгарскиот министер за национална економија Мартон Наѓ, на која се разговарало за движечките проекти на Владата на Република Македонија.

Како што соопшти Министерството за транспорт на средбата исто така станало збор и за економските политики на Владата на Унгарија и нивниот план за раст како и можностите за уште позасилена економска соработка помеѓу двете држави.

Вицепремиерот Александар Николоски на покана на премиерот на Унгарија, Виктор Орбан, од вчера е во посета на Будимпешта и присуствува на прославата на Националниот ден на Унгарија.

