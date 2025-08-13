Николоски заборави на истрагата за Марковски – ДПМНЕ им доделува милионски тендери

Продолжува праксата на делење тендери на компаниите кои ВМРО-ДПМНЕ во опозиција ги обвинуваше дека се во КРИМИНАЛНА шема со СДСМ и ДУИ. Таков е случајот и со познатата битолска фирма ,,Марковски”, која само во последните 4 месеци од минатата година, од РЕК Битола добила тендери во вредност од 2,5 милиони евра, реагираат од политичката партија Левица.

– Кога беше опозиција, потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николоски обвинуваше дека се случува историски криминал со тендерите кои ,,Марковски” ги добива од СДСМ. Додека Николоски на прес-конференции прашуваше колку ПРОВИЗИЈА од тендерите завршува кај тогашната власт на СДСМ и ДУИ, денес токму новото раководство на ЕСМ со директорот Лазо Узунчев дели тендери на оваа компанија.

️За криминалот со ископот на јаглен во РЕК Битола нема никаков судски епилог, туку токму тогашниот подизведувач на компанијата ,,Марковски”, охридската фирма ,,ТОПЛИНА”, денес ги добива милионските тендери за ископ на јаглен. Ова не е прв случај каде тендери добиваат фирми кои ВМРО-ДПМНЕ ги обвинуваше за криминал. Ист е случајот и со фирмата ,,СТЕНТОН градба”, која доби рекорден тендер од 2,3 милиони евра од министерството за транспорт, токму истата компанија за која ДПМНЕ го повикуваше обвинителството да отвори истрага.

Левица прашува: зошто и после една година власт нема никаква истрага за криминалите на СДСМ со компанијата ,,Марковски”, иако сегашниот министер Николоски најавуваше дека прв приоритет на новата влада ќе биде ОДГОВОРНОСТ за сите инволвирани во скандалозните тендери со ископот на јаглен?!

Дали и новото раководство на ЕСМ со Лазо УЗУНЧЕВ и РЕК Битола со директорот Тони ПЕТРУШЕВСКИ ја продолжува шемата со криминални тендери, а провизиите од овие тендери завршуваат во џебот на функционери на власта? – стои во соопштението од партијата.