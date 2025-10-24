Николоски: Касами не треба да се срами што Македонците во Тетово гласаа за него во првиот круг

0 SHARES Сподели Твитни

„Ветивме дека ДУИ ќе оди во опозиција и ова се случи по 20 години, а само прашање на време е кога Али Ахмети ќе се пензионира. Ако Билал Касами сака да биде нивна алтернатива, тогаш мора да биде сосема различен од нив“, рече заменик-лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Александар Николоски.„Минатата година ветивме дека ДУИ ќе оди во опозиција и ова се случи по дваесет години. За време на кампањата и до формирањето на владата, повеќето луѓе не веруваа дека ќе го постигнеме ова. Значи, го направивме она што сите го ветија, но не го направивме. Второто нешто што го ветивме е дека политички ќе го пензионираме Али Ахмети и еве го, само прашање на време е кога и како ќе се случи тоа“, рече Николоски.Потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ, исто така, испрати порака до лидерот на Беса, нагласувајќи дека политиката на етнички поделби удри во ѕид и заврши неславно, и дека соработката во Владата може да продолжи само врз основа на принципи и вредности.„Мислам дека главната работа што политичарите треба да ја разберат е дека не можат да бидат алтернатива ако се исти. Значи, ако Билал Касами сака да биде алтернатива на Теута Арифи и претходните градоначалници од ДУИ во Тетово, не може да биде ист како нив, тоа е првото нешто. Второ, не треба да се срами што Македонците во Тетово гласаа за него во првиот круг. Сега треба да им попушти на тие луѓе, бидејќи тие се негови поддржувачи.“Политиката на етнички поделби удри во ѕид и заврши неславно, но ако оваа политика продолжи во нов формат, тогаш каква е разликата? Ќе продолжиме да соработуваме во Владата, но само врз основа на принципи и вредности. Не можете да држите митинзи и да велите дека Билали мора да победи во Тетово за да не се врати ДУИ, а во исто време да велите во Кичево, гласајте за ДУИ. Ова е политика без принципи“, рече Николоски

Пронајдете не на следниве мрежи: