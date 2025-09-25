Николоски: Се извинивме за Данела Арсовска, веќе нема поддршки на независни кандидати

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски вечерва во емисијата „Click Plus“ на ТВ21 рече дека тие се извиниле за градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска.

„Мислам дека е најлош градоначалник во историјата на градот за жал“, рече Николоски.

Тој додаде и дека нема повеќе да поддржуваат независни кандидати.

„Ја научивме лекцијата, веќе нема поддршки на независни кандидати туку кандидати кои целосно одговараат на принципите и програмата на ВМРО-ДПМНЕ“, вели Николоски.