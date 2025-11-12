Николоски: Силно сме посветени на туризмот

Развојот на туризмот останува врвен фокус на македонската влада, вели Министерот за транспорт и потпретседател на владата Александар Николоски кој зборуваше на панел во рамки на конференцијата „Е-75-Основа за развој на креативен туризам и негова одржливост“, која е дел од Фестивалот за развој на креативните економи „Недела на дизајн-Скопје 2025“

Николоски рече дека доказ за тоа е зголемениот број на авионски линии и развојот на патната инфраструктура.

Рече дека земјава е во подготовка за изградба на брза пруга до Солун и хотели долж коридорот 10.