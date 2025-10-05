Николоски: Тунелите на автопатот Кичево-Охрид ќе бидат отворени за сообраќај напролет

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за транспорт и врски, Александар Николоски, изјави дека овој месец или почетокот на следниот месец ќе биде избран изведувачот за изградба на автопатот Кичево – Букојчани и доколку временските услови дозволат, изградбата ќе започне веднаш.„Рокот за поднесување понуди за автопатот Кичево-Букојчани е до среда. Работиме на тоа заедно со ЕБОР. Вредноста е проценета на околу 123 милиони евра, кои ги обезбедивме во соработка со ЕБОР, додека 20 проценти се грант средства. Очекувам до крајот на овој месец, почетокот на следниот месец да имаме избран изведувач, а доколку временските услови не функционираат, а доколку не, со почетокот на следната градежна сезона во март, ќе започнеме со изградба на овој автопат, кој очекувам да биде завршен за период од 3 години. Покрај тоа, тука е и најголемиот инженерски зафат, а тоа е изградбата на автопатот од Букојчан до Гостивар или добро познатата Стража. Од 33 км што се проектирани, 17 км се пробиени. Од март, другите километри ќе бидат пробиени и за прв пат ќе видиме како се гради автопат од двете страни и очекувам тој автопат да биде завршен до 2020 година.“ 2028 година, што значи дека до крајот на 2028 година, Кичево ќе биде центар на автопатската врска на Коридорот 8, што значи дека до крајот на 2028 година, луѓето ќе патуваат и во соседна Србија, соседна Албанија и Грција“, рече Николоски.Тој најави дека до пролет, тунелите на автопатот Кичево-Охрид ќе бидат отворени за сообраќај.„Таму имаме 16 проблематични падини. На две од нив работи Кичево, додека проектот за другите ќе биде завршен на 1 ноември. Очекувам тунелите да бидат во функција до пролет, додека преостанатите делови од автопатот ќе бидат отворени еден по еден“, рече вицепремиерот Николовски.

Пронајдете не на следниве мрежи: