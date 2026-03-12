Никол Кидман за разводот од Кит Урбан: Благодарна сум на моето семејство, ајде да продолжиме напред

0 SHARES Сподели Твитни

Никол Кидман одлучи јавно да проговори за разводот од Кит Урбан, осврнувајќи се на изминатата година и откривајќи како се чувствува.

Нивниот развод беше финализиран на 6 јануари оваа година. Кога ја прашале дали е добро во месеците по разводот од Урбан, Кидман одговорила потврдно.

„Добро сум бидејќи секогаш се свртувам кон она што е добро. Благодарна сум на моето семејство и на тоа што се тоа што се, и одиме напред. Тоа е тоа. Нема да дискутирам за ништо друго од почит. Се држам до фактот дека сме семејство и дека ќе продолжиме да бидеме“, рече Кидман.

Таа и Урбан се запознаа во 2005 година и се венчаа една година подоцна. Кидман рече дека ќе остане во главниот град на Тенеси по разводот.

„Тука имаме свој живот. Јас сум дел од градот и заедницата веќе 20 години, ова е мојот дом“, рече таа.

Кидман и Урбан имаат две ќерки заедно, 17-годишната Сандеј Роуз и 15-годишната Фејт Маргарет. Актерката призна дека изминатата година била тешка за неа.

„Минатата година бев тивка и имав свои грижи, се повлеков во себе. Сега можам да кажам дека се селиме во 2026 година. „Тотална магија“ со Сандра Булок ме чека. Ќе бидам во целосен режим на вештерка“, рече таа, зборувајќи за продолжението на филмот и серијата „Скарпета“ на Prime Video.

Исто така, според „Пипл“, Кидман во барањето за развод навела дека таа и Урбан имале брачни проблеми и непомирливи разлики. Во септември, двојката постигнала договор за поделба на имотот. Покрај тоа, Кидман изјавила дека во наредните месеци сака да поминува што е можно повеќе време со своите ќерки.

„Размислував да се вратам на режијата, но или бев премногу зафатена или премногу уморна. Сè уште има работи што сакам да ги правам како актерка. Сакам да се вратам на театарот“, рече таа.

