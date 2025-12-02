Никол Кидман игра форензички патолог во нова хит-серија, како нејзина сестра се појавува уште една славна актерка

0 SHARES Сподели Твитни

Во новата серија глумат Никол Кидман, Џејми Ли Кертис и Боби Канавале.

Станува збор за адаптација на популарните криминалистички романи од Патриша Корнвел.

Серијата ќе се одвива низ две временски линии, двојна нарација која ја следи Кеј Скарпета од нејзините рани денови како главен медицински испитувач кон крајот на 1990-тите, па сè до нејзиното враќање во родниот град во денешно време за да истражи грозоморно убиство.

Џејми Ли Кертис, Боби Канавале, Сајмон Бејкер и Аријана ДеБоуз ја надополнуваат екипата, заедно со Роузи Мекјуен, Аманда Ригети, Џејк Канавале и Хантер Париш кои ги играат помладите верзии на нивните ликови.

„Кеј Скарпета е решена да служи како глас на жртвите, да разоткрие сериски убиец и да докаже дека случајот што ја започна нејзината кариера пред 28 години не е нејзин пад. Сместена во контекст на современите форензички истраги, серијата излегува надвор од местото на злосторството за да ги истражи психолошките сложености и на сторителите и на истражителите, создавајќи повеќеслоен трилер кој ја испитува цената на барањето правда по секоја цена“, се наведува во описот на серијата.

„Додека Скарпета бара правда, таа мора да се справи со комплицирани врски, вклучувајќи ја и напнатата динамика со нејзината сестра Дороти Фаринели (Џејми Ли Кертис), да се соочи со долгогодишни професионални и лични омрази и да се соочи со тајни што се закануваат да разоткријат сè што таа изградила“, велат продуцентите, според „Холивуд репортер“.

Премиерата е закажана за 11 март 2026 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: