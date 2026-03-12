Никол Кидман имала посебна клаузула за 18+ сцени во култниот филм „Очи широко затворени“ (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Австралиската актерка Никол Кидман снимила многу интимни сцени во текот на својата импресивна кариера, но неодамна откри со која колешка ѝ било најнепријатно да снима бакнеж. Ѕвездата на филмот „Бебешка девојка“ отворено зборуваше за непријатната ситуација на снимањето, како и за посебната клаузула во нејзиниот договор што ја штитела за време на снимањето на познатиот еротски трилер.

Специјална понуда за време на снимањето на „Очи широко затворени“

Актерката се разведе од пејачот Кит Урбан во 2025 година по речиси две децении брак, а многу порано го снимаше филмот „Очи широко затворени“ со својот тогашен сопруг Том Круз.

Во интервју за списанието „Њујорк“ во 2020 година, таа откри дека имала посебен договор со легендарниот режисер Стенли Кубрик за време на снимањето.

„Кога почнав да работам со Стенли Кјубрик, тој ми рече дека ќе побара целосна фронтална голотија во филмот. Си помислив: „Ах, не сум баш сигурна за тоа“, се присети актерката.

Затоа тие склучија посебен договор кој беше вклучен во нејзиниот договор . Пред голата сцена да заврши во филмот, Кубрик прво ѝ ја покажал на актерката.

– Тоа ми даде чувство на сигурност. Не одбив ништо , само сакав да бидам сигурна дека не стојам таму гола додека сите се смеат – објасни таа.

Таа додаде дека немала проблем со прикажувањето на сексуалноста во филмот, но дека не сакала да биде експлоатирана.

Филмот „Очи широко затворени“ беше последното дело на режисерот Стенли Кубрик, кој почина само шест дена откако ја претстави финалната верзија на филмот во студиото „Ворнер Брос“. Подоцна, некои експлицитни сцени со оргии мораа дигитално да се монтираат за филмот да добие оценка R.

Најнепријатниот бакнеж поради – фалафел

Во гостувањето во популарниот подкаст „Лас Културистас“, 58-годишната актерка откри и која сцена со бакнување ѝ е најлошото сеќавање. Стануваше збор за снимањето на серијата „Големи мали лаги“, во која играше со шведскиот актер Александар Скарсгард.

Проблемот беше – неговиот ручек.

– Кога Александар Скарсгард изеде сендвич со фалафел непосредно пред снимањето на сцената, му реков: „Не, не, не, Алекс“ – рече таа низ смеа.

Актерката призна дека веднаш му кажала што ја мачи.

– Морам да бидам заљубен во тебе и да те бакнам во сцената, а ти јадеш фалафел. Тргни го сега – му реков.

Таа додаде дека е прилично сигурна оти актерот никогаш не јадел фалафел пред снимањето, а потоа.

– Не можам да поднесам лош здив. Можеш да бидеш најубавиот маж на светот, но ако имаш лош здив – приказната е завршена за мене – искрено призна таа.

