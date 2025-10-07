Никол Кидман со насмевка и по раскинувањето – еве во друштво на кого

0 SHARES Сподели Твитни

Овие денови, сите зборуваат за раскинувањето на Никол Кидман и Кит Урбан. И додека сме љубопитни да знаеме што доведе до тоа, двајцата очигледно се веќе во различна фаза и повторно почнуваат да ги градат своите животи. Имаше дури и тврдења дека музичарот веќе има нова жена во неговиот живот.

Дали ова е вистина или не, времето ќе покаже. Во меѓувреме, актерката се појави на добротворната аукција на amFAR, но не сама, туку во друштво на нејзиниот близок пријател и колега Тејлор Шеридан. Таа му ја доделила наградата за инспирација за неговите успеси и напори во неговата кариера и во хуманитарната работа.

Кога двајцата биле на сцената, Никол Кидман тешко ги контролирала своите емоции, но сепак успеала да се справи со оваа тешка задача, особено кога знаела дека целиот свет зборува за неа и нејзиниот личен живот. Со природен изглед и елегантен црн фустан, таа зборуваше за важноста да се биде обединета за добри цели со цел да се постигнат позитивни промени.

Никол Кидман и Тејлор Шеридан

“Сите сме исти отколку различни”, рече актерката од сцената и повика на понизност. И со ова, тој испрати важна порака на неговото прво јавно појавување по веста за разводот, пишува Sky News.

Во меѓувреме, нејзиниот сè уште законски сопруг исто така се појави пред публика на крајот на минатата недела – на сцената за да свири, како што сме навикнати да го гледаме. Она што предизвика најголем интерес беше фактот дека тој веќе го извади венчалниот прстен од неговиот безименен прст. Не дека сме особено изненадени, со оглед на тоа што нивната разделба е факт веќе неколку месеци.

