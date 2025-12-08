Никој не можеше да го тргне погледот од Меланија, таа блескаше во совршен црн фустан (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Првата дама на САД, Меланија Трамп, повторно воодушеви со своите модни избори на 48-то доделување на наградите „Кенеди Центар Хонорар“, што се одржа во Вашингтон во неделата. Во придружба на нејзиниот сопруг, претседателот Доналд Трамп, таа блесна на церемонијата на која се слават исклучителни достигнувања во музиката, театарот, филмот и танцот, а на која се собраа бројни политичари и уметници.

За таа пригода, таа избра елегантен црн волнен фустан од Живанши. Креацијата, со висока јака и кратки, обликувани ракави, се издвои веднаш штом претседателската двојка зачекори на црвениот тепих. Изгледот го надополни со коса стилизирана во меки бранови, дијамантски обетки и суптилна нараквица, објавува „Ју-Ес-Еј Тудеј“.

Трамп во двојна улога и контроверзии

Претседателот Трамп избра класичен црн смокинг со бела кошула и вратоврска-мајчка, во иста боја со онаа на неговата сопруга. Нивниот елегантен изглед беше во остар контраст со пошарените облеки на многу од другите гости.

Оваа година, за прв пат во историјата на доделувањето на наградите, Трамп презеде двојна улога – како претседател на САД и како претседател на Центарот „Кенеди“, кој го презеде во февруари. Одлуката, според „Вашингтон пост“, предизвика загриженост за политизацијата на речиси 50-годишната прослава на уметноста, што резултираше со масовни оставки и бојкоти.

Од сцената, Трамп ги претстави овогодинешните победници: Глорија Гејнор, Џорџ Стрејт, Кис, Силвестер Сталоне и Мајкл Крофорд, нарекувајќи ги уметници кои „станале дел од ткаенината на Америка“. Тој, исто така, му оддаде почит на „големиот“ Ејс Фрели, кој почина во октомври. Во свој стил, Трамп се пошегува на црвениот тепих дека ќе се номинира за наградата следната година и откри дека лично ги избрал победниците од список од околу педесет имиња.

Парада на ѕвезди на црвениот тепих

Вечерта беше одбележана и со парада на познати лица од светот на политиката и забавата. Меѓу позначајните гости беше Силвестер Сталоне, кој пристигна со својата сопруга Џенифер Флавин. Таа носеше црн фустан без прерамки со сребрен корсет.

Џин Симонс и Шенон Твид комбинираа рокерска естетика со златни детали, додека Пол Стенли пристигна со Ерин Сатон, која носеше драматичен црвен фустан од тил со цветни апликации. Актерот Келси Грамер се појави во темно сино одело во придружба на неговата ќерка Фејт во жолт фустан. Д-р Мехмет Оз и Лиза Оз избраа класични вечерни комбинации, а Тифани Трамп се одлучи за смарагдно кадифена фустан со шлиц и сребрени додатоци.

