Никој ништо не им може! Какви пријателки треба да има секоја жена?

Што би бил животот, ако немате пријатели? Велат дека само неколку пријатели се доволни се додека се вистински. Меѓутоа, една жена треба да има малку поголем број пријатели, пет различни типови. Дознајте кои се тие.

Пријателка со која се познавате цел живот

Со оваа девојка пораснавте заедно, можеби дури и заедно одевте на училиште. Ги знае сите твои љубовни приказни – од првиот човек што ти се допаѓаше до последниот човек во твојот живот. Таа го познава твоето семејство и прави да се чувствуваш разбрано и релаксирано. Оваа девојка е една од ретките кои те знаат навистина добро, бидејќи таа го следи секој момент во твојот живот. Суштината на оваа девојка е дека дури и ако не сте во постојан контакт со неа, вашата врска останува силна и долгите паузи не изгледаат како да влијаат на вашето пријателство.

Пријателка која те инспирира

Оваа девојка зрачи со позитивизам, без оглед на тоа каков живот живее. Таа може да патува низ целиот свет или да биде многу успешна во нејзината работа. Оваа девојка те инспирира и те тера да правиш сѐ што можеш за да го гледаш животот од позитивната страна. Тоа ти помага и те тера да веруваш уште повеќе во твоите цели. Бидејќи таа го гледа најдоброто во тебе, во нејзино друштво се чувствувате посигурни во себе. Покрај тоа, овој вид на луѓе секогаш може да те направат добар, па дури и во најлоша ситуација.

Пријателка за итни случаи

Таа е доверлива во секој поглед. Таа е оној лик во кој сте сигурни дека секогаш ќе биде со вас и ќе одговори секогаш кога ќе треба. Вашата итна девојка е подготвена да отфрли сè за да ви помогне. Вие имате голема доверба во неа, како и таа во вас. Тајните што ги споделувате се навистина тајни. Пријателка со која споделувате исти нешта. Ова е девојка со која ве поврзува нешто општо и со која се наоѓате во истата фаза од вашиот живот. На пример, ако неодамна сте родиле – таа е како втора мајка на вашето дете.

Пријателка со која е секогаш забавно

Повеќето постари луѓе имаат повеќе должности и помалку слободно време да уживаат. Но, оваа девојка е секогаш подготвена да започне забавна авантура со вас. Секогаш ја повикувате кога ќе излезете во петокот вечер и треба да вкусите некои коктели. Со оваа девојка можете да одите на патување во странство или да кајакарите.

Пријателка која ви е сродна душа

Една од специфичните карактеристики на навистина блиска врска со некого е дека тишината нема да ви пречи или ве тера да се чувствувате непријатно. Тоа е пријателката со која сте сродна душа, со која споделувате посебна интимност. Уживате во присуството една со друга, без постојано да зборувате или да се забавувате. Можете само да седите заедно и да ги читате вашите омилени книги, на пример.

