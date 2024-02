Ниту сопствената мајка не би го препознала! Новите фотографии на Мајкл Даглас ги шокираа сите, луѓето не можеа да поверуваат што гледаат

0 SHARES Сподели Твитни

Актерот Мајкл Даглас доживеа целосна трансформација додека го снимаше филмот за политичарот Бенџамин Френклин.

Мајкл Даглас со своите фанови сподели неколку фотографии од снимањето на новиот филм.

Заснован на вистинската приказна за американскиот политичар Бенџамин Френклин, филмот бараше целосна трансформација од главните актери. Така Мајкл Даглас го промени својот личен опис за оваа улога.

Во една од кадрите од филмот, Даглас е во костим со перика и капа и капут со потпис на Френклин.

На друга фотографија од филмот, актерот е опкружен со актери и статисти во свечено одело.

Фотографиите на актерот ги воодушевија обожавателите и семејството, вклучувајќи ја и неговата 54-годишна сопруга Кетрин Зета-Џонс, која го изрази своето мислење со коментар од срце: „Едвај чекам да излезе филмот!“

Двојката е во брак од 2000 година и ги има синот Дилан и ќерката Керис. Тие се запознале на Ѓаволскиот филмски фестивал во 1998 година, а ги претставил актерот Дени Де Вито. Кетрин веднаш го шармираше Мајкл, но не и се допадна бидејќи по половина час разговор тој рече дека ќе биде татко на нејзините деца. Во тоа време, актерот штотуку се разведуваше од Диандра Лукер, со која беше во брак од 1977 година.

