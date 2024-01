НИ СЛУЧАЈНО НЕ ПИЈТЕ кафе веднаш штом ќе станете: Експертите објаснуваат зошто е лошо и кога кафето има најдобар ефект

0 SHARES Сподели Твитни

Иако се чини дека е најдобро да се напиете шолја кафе веднаш штом ќе се разбудите, сепак има подобро време да го испиете овој пијалок доколку сакате да ги искористите сите придобивки што ги нуди. Шолја кафе не треба да се пие веднаш штом ќе станете од креветот, туку еден час по будењето.

Во тој момент производството на кортизол во организмот е на еден од трите пикови во текот на денот, покажаа резултатите од клиничката студија. Кортизолот вообичаено се смета за „ хормон на стрес “ бидејќи се лачи во поголеми количини кога чувствуваме стрес или напнатост во околности што ги сметаме за напорни. Но, кортизолот може да се смета и за „хормон на будност“, бидејќи причината поради која телото произведува повеќе кортизол кога сме под стрес е да не разбуди и да бидеме внимателни.

Конзумирањето кафе додека телото е на врвот на производството на кортизол го учи телото да произведува помалку кортизол, според хронофармаколозите кои го проучуваат начинот на кој состојките на лекот, како што е кофеинот, влијаат на природните биолошки ритми на нашето тело.

Ова не само што го поткопува ефектот на кофеинот, туку ја намалува и возбудливата способност што ја има кортизолот. Покрај тоа, може да придонесе за развој на толеранција на кафе, што значи дека ни треба се повеќе кафе за да ги постигнеме истите ефекти.

Затоа, за целосно да ги искористите ефектите на кафето , испијте ја првата шолја еден час по будењето, пишува The Healthy.

Вториот врв на производство на кортизол е околу 13 часот, а потоа околу 17 часот, за да можете да ја испиете следната шолја кафе во едно од тие времиња.

