0 SHARES Сподели Твитни

СЕПА е проект на Европската Унија кој го олеснува процесот на плаќања во евра, овозможувајќи им на луѓето, компаниите и владите полесно да управуваат со платежните услуги. Овој систем нуди побрзи, поефикасни, потранспарентни и побезбедни финансиски трансакции во евра помеѓу земјите членки на СЕПА. Народната банка го постави темелот за присоединување на нашата земја кон оваа иницијатива преку создавање на комплетно нови правни правила во секторот за плаќања, усогласени со барањата на СЕПА. Европскиот совет за плаќања на 6 март 2025 година донесе одлука во полза на формалното поднесување на апликацијата за оваа членство.

Согласувајќи се со интеграцијата на Македонија во географската зона на СЕПА, нашите банки добија можност да се вклучат и да учествуваат во СЕПА шемите за платежни услуги, овозможувајќи извршување на плаќањата во евра со сите земји членки од 6 октомври 2025 година. „Членството на НЛБ Банка Скопје во СЕПА го потврдува нашето залагање за иновации и финансиска достапност за нашите клиенти. Овој стратешки чекор ги подобрува позициите на нашите граѓани и бизниси во европскиот пазар и ги отвора вратите кон евро-пазарот“, велат од НЛБ Банка Скопје.

Очекувањата се дека НЛБ Банка Скопје ќе се приклучи кон СЕПА системот на почетокот на октомври годинава, откако ќе заврши техничката интеграција со системот. Станувајќи дел од СЕПА, НЛБ Банка Скопје ќе им нуди на своите клиенти можност да вршат и примаат плаќања во евра низ, во моментов 40 земји членки на СЕПА, со иста леснотија како и домашните трансакции. Стандардизираните процеси и формати на СЕПА осигуруваат транспарентност и сигурност во платежните активности, со побрзи трансакции кои се завршуваат истиот или најдоцна следниот работен ден, развој на нови деловни можности и многу други придобивки за граѓаните и компаниите.

The post НЛБ Банка Скопје е првата банка во земјата со апликација кон СЕПА за плаќање во евра appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: