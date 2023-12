НОВАК ГО ИЗВАДИЛ ТЕЛЕФОНОТ И ЛЕГНАЛ НА ЗЕМЈАТА! Во грмушка го пронашол најсреќното животно на планетата! (ВИДЕО/ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Новак Ѓоковиќ моментално е во Австралија каде ќе ја претставува Србија на Купот на Јунајтед , а слободното време го искористи да посети природен резерват и да направи селфи со куока.

Куоката се смета за најсреќното животно на планетата и е вид торбар, а можете да го видите во југозападна Австралија.

Are you even in Australia if you haven’t taken a quokka selfie? 🤳@DjokerNole @UnitedCupTennis #UnitedCup pic.twitter.com/4WjIBII448— Tennis TV (@TennisTV) December 29, 2023

Според Црвената листа на загрозени видови на IUCN, тој е исклучително ранлив, а неговата блиска средба со Новак Ѓоковиќ ги „запали“ социјалните мрежи, а видеото од српскиот тенисер како лежи на земја за да направи селфи стана вирално.

За потсетување, Новак ќе игра против Жижен Жанг во сабота од 10 часот по средноевропско време.

Во продолжение ви претставуваме неколку фотографии од животно куока :

куока

